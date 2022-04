Agnes Samuel (83) genomineerd voor de Joke Smitprijs

Op woensdag 20 april 2022 zal voor de 18e keer de Joke Smitprijs uitgereikt worden. De prijs bestaat uit de prestigieuze Oeuvreprijs waar dit jaar 3 bijzondere vrouwen, waaronder de Surinaams-Nederlandse Agnes Samuel, kans op maken.

De Joke Smit Oeuvreprijs wordt eenmaal in de twee jaar toegekend aan een persoon of organisatie die een fundamentele bijdrage levert of heeft geleverd aan de verbetering van de positie van vrouwen in de Nederlandse samenleving. De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 10.000 en een kunstobject. Het kunstobject is ontworpen door een student van de kunstacademie in Den Haag.

De jury heeft een top drie samengesteld uit alle genomineerden die door het publiek zijn aangedragen. Deze drie genomineerden maken kans op het winnen van de prestigieuze Joke Smit Oeuvreprijs. Op 20 april maakt minister Robbert Dijkgraaf van OCW bekend wie de winnaar is.

De in Suriname geboren Agnes Samuel is onbezoldigd coach voor veel lokale en landelijke allochtone politici. Agnes is voor veel zwarte vrouwen in de politiek een begrip en lichtend voorbeeld. Ze was in de jaren ’80 al zeer actief in de ‘Zwarte, Migranten en Vluchtelingen Vrouwen Beweging’. Agnes is een feministe met impact.

Momenteel is Samuel 83 jaar oud. Helaas weten maar weinig mensen, afgezien dan van haar cursisten, wat Samuel allemaal heeft betekent. Ze is een pionier binnen de Zwarte, Migranten- en Vluchtelingen Vrouwenbeweging en meer mensen zouden haar naam moeten kennen. Misschien dat hier verandering in gaat komen als zij de Joke Smit Oeuvreprijs op 20 april in ontvangst mag nemen.

