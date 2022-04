Taxichauffeur overleden in eigen auto; doodsoorzaak nog onbekend

Een 47-jarige taxichauffeur is afgelopen nacht rond 04.15u in zijn eigen voertuig overleden. Dit gebeurde aan de Tajerbladstraat in Suriname.

De man genaamd Jerry S., werd in z’n auto aangetroffen door enkele bezoekers van een bar, die op zoek waren naar een taxi. Ze liepen naar de auto en dachten in eerste instantie dat de man in het voertuig sliep.

Ze tikten op de autoruit en ontdekten dat de taxichauffeur in ademnood verkeerde. Ze sloegen gauw een van de autoruiten stuk om de man te redden, maar het bleek dat de taxichauffeur zijn laatste adem had uitgeblazen. Hij overleed ter plaatse.

De Surinaamse politie werd ingeschakeld voor onderzoek. Het ontzielde lichaam van Jerry werd door een ingeschakeld uitvaartbedrijf naar het mortuarium afgevoerd. De doodsoorzaak is nog onbekend.