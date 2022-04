Onbewoonde houten woning door brand verwoest

Aan de Ramaistraat in Suriname is een houten woning maandag in de vroege ochtend geheel afgebrand. De brandmelding kwam omstreeks 05.10u binnen, waarna de politie van Uitvlugt snel ter plaatse was.

Een alerte buurman ontdekte het vuur. Hij hoorde geknetter en nam poolshoogte. Tot zijn schrik zag hij dat het onbewoond pand in brand stond en sloeg alarm. De politie en de brandweer werden ingeschakeld.

Het betreft een huis van bijkans 4 bij 6 meter, dat onbewoond was en geheel verloren is gegaan. Na onderzoek en uit verklaringen van de buren blijkt dat de eigenaar al een geruime tijd verhuisd is. Zijn huidige woonadres is niet bekend bij de buren.

Volgens de politie was de woning op het electriciteitsnet aangesloten. Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.