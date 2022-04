Kinder-chocolaatjes ook naar Suriname gedistribueerd

Het International Food Safety Authorities Network (INFOSAN)-secretariaat volgt momenteel een uitbraak van Salmonella Typhimurium in meerdere landen die vermoedelijk verband houdt met de consumptie van chocoladeproducten.

Via het European Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) heeft INFOSAN vernomen dat de betrokken producten die mogelijk verband houden met deze uitbraak, ook naar Suriname zijn gedistribueerd.

Het ministerie van Volksgezondheid is hiervan op de hoogte gebracht door de International Food Safety Authorities Network. De samenleving wordt geadviseerd om geen kinder-chocolade aan te schaffen.

Dit is de enige en juiste beslissing om het maximale niveau van voedselveiligheid te verzekeren en het risico van verdere besmetting uit te sluiten.

Inmiddels zijn er 142 gevallen gemeld, voornamelijk bij kinderen jonger dan tien jaar, meldt het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC).

De met salmonella besmette chocolade van fabrikant Ferrero werd al op 15 december ontdekt in een fabriek in Aarlen, Belgiƫ. Oorzaak was een verstopte filter ergens in het productieproces. De besmette chocolade-eieren mochten de fabriek niet meer verlaten. Toch zijn er in Europa meer dan honderd salmonellabesmettingen gemeld. Hoe dat kan wordt onderzocht.