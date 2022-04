Contactverbod in zaak verkoolde lijken in Ford Ranger verlengd met een week

Het Openbaar Ministerie in Suriname heeft afgelopen vrijdag het contactverbod in de spraakmakende zaak, waarbij vorig jaar drie verkoolde lijken werden aangetroffen in een uitgebrande Ford Ranger, wederom verlengd. Dit bevestigt advocaat Maureen Nibte tegenover Waterkant.Net.

De speciale cold case unit van de Surinaamse politie heeft in deze zaak intussen twee verdachten aangehouden. De taxichauffeur S., werd op dinsdag 5 april door de speciale unit gearresteerd en op vrijdag 25 maart is de vrouw Y.W. in verzekering gesteld. Zij heeft advocaat Maureen Nibte in de arm genomen. In het belang van het onderzoek blijft het tweetal nog in voorarrest.

De derde verdachte, Marvin Anthony Ralf Wilson (37), tevens een broer van de verdachte Y.W., wordt opgespoord in deze zaak. Van hem is op vrijdag 1 april een opsporingsbericht gelanceerd door het KPS.