SLM bevestigt nieuwe buitenlandse senior vice president operations

De Surinaamse luchtvaartmaatschappij SLM heeft zaterdag bevestigd dat de Fransman Yves Guibert is aangenomen als nieuwe senior vice president operations. Dat meldt de Surinaamse krant Dagblad Suriname op basis van een gesprek met SLM CEO Paul de Haan.

Volgens De Haan zijn meerdere personen voor deze functie benaderd. Uiteindelijk is gekozen voor Guibert gelet op de ervaring en beschikbaarheid.

Guibert heeft in het verleden onder meer gewerkt bij de Afrikaanse luchtvaartmaatschappijen Virgin Nigeria Airways, TAAG Angola Airlines en Kenya Airways, alsook bij Air Tahiti. Bij Kenya Airways waar hij heeft gewerkt als Chief Operating Officer, is ook CEO De Haan werkzaam geweest.

De Haan gaat niet in op vragen van de krant over de inhoud van het contract met de nieuwe senior vice president operations van de SLM. Volgen de SLM CEO is het niet gebruikelijk om die informatie te delen met de pers.