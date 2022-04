President wil 10 kilo afvallen; reeds 6 kilo lichter

President Chandrikapersad Santokhi volgt het goede voorbeeld van zijn Guyanese ambtgenoot Irfaan Ali op, door gezonder te leven en te eten. Santokhi stelde zichzelf tot doel om in de eerste vier maanden van dit jaar 10 kilo af te vallen. Intussen is het staatshoofd van Suriname 6 kilo lichter en heeft nog 3 weken om 4 kilo af te vallen, wordt gemeld op zijn Facebookpagina. De boodschap van de president is om het goede voorbeeld te geven voor een gezonder leefpatroon.

Santokhi deed de mededelingen over de persoonlijke ‘struggle’ met zijn gewicht, donderdag tijdens de opening van de eerste openlucht gym in Commewijne. De sportfaciliteiten zijn gefinancierd door de Pan Amerikaanse Gezondheidsorganisatie (PAHO).

De president kondigde ook aan dat de opdracht aan de stichting Staatsziekenfonds (SZF) te hebben gegeven, om premieverlaging te bieden aan personen die gedurende een bepaalde periode geen doktersbezoek hebben afgelegd. Dit zou de Surinaamse samenleving moeten stimuleren gezonder te eten en te leven.

Aan gezondheidsminister Amar Ramadhin is

medegedeeld om met het SZF te zitten en gauw tot een systeem te komen voor de premieverlaging. Dit zou niet alleen de gezondheidszorg verbeteren, maar tegelijkertijd ook minder drukken op het budget van de verzekerden.

Santokhi werkt hard aan een eigen gezonde levensstijl en spreekt de hoop uit dat de samenleving hem opvolgt.