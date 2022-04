Man die bewusteloos raakte dood binnengebracht bij SEH

Een 30-jarige man die gisteren bewusteloos raakte, is kort daarna dood binnengebracht bij de Spoedeisende Hulp (SEH) in Suriname.

Zaterdagavond omstreeks 22.00u viel Rocky Kaise bewusteloos neer aan de Nieuw Weergevondenweg, ter hoogte van de Kewalbansingweg. De ingeschakelde politie van Latour die ter plaatse ging voor onderzoek, trof betrokkene niet daar aan.

Het bleek dat Rocky in de tussentijd door zijn vader naar de SEH was vervoerd. Daar aangekomen constateerde de arts dat het slachtoffer dood is binnengebracht. Vermoedelijk is hij onderweg naar de SEH komen te overlijden.

Rocky stond bij vrienden bekend als een sportief persoon. Zijn lichaam is ter obductie in beslag genomen. Het onderzoek duurt voort.