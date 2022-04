Drugssmokkelaar na bijkans 5 jaar in de kraag gevat

In Suriname is de verdachte, Mark J. (29) zaterdagmorgen door de Narcotica Brigade bijgestaan door het Arrestatie Team (A-Team) in de kraag gevat. Hij wordt in verband gebracht met diverse drugszaken.

Deze drugskoerier werd sinds 2016 opgespoord door de Narcotica Brigade. Hij heeft gedurende bovenvermelde periode 16 postpakketten bij verschillende postbedrijven ter verzending aangeboden, waarin drugs verborgen zat. In al deze dozen zijn in totaal 3 kilo cocaïne onderschept.

De man wist al die tijd uit handen van de politie te blijven. Na uitgewerkte informatie werd hij zaterdag in centrum van Paramaribo door de politie gearresteerd. Hij geeft toe de pakketten te hebben gepost.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is Mark in verzekering gesteld wegens overtreding Wet Verdovende Middelen.