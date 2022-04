Restaurant Supresa in Paramaribo biedt Friday Special’s aan

Het Caribische restaurant Supresa in Paramaribo stelt elke vrijdag een aantal specials samen. Vandaag 8 April 2022 vanaf 11u is het mogelijk om te bestellen uit: Rijst pom+ pastei met oven kip / Chinese Tayersoep of Witte Nasi, allen voor slechts SRD 100,-

Ze hebben een ruime keuze van unieke Caribische gerechten die je niet overal vindt. Samen met homemade gemberbier of punch sap is het helemaal compleet. Bestellen kan door te bellen naar +597 520012 of via de Ride Eats Suriname App

Tevens heeft Supresa in de avonduren ook een Karaoke Avond te samen met Choco Entertainment en gastoptredens van verschillende top Surinaamse artiesten.

Supresa is gevestigd aan de Dr. Sophie Redmondstraat #115 (naast Jacks Tours and Travel)