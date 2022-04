Groentehandelaar uit Den Haag (59) wast meer dan 1 miljoen euro wit

Het Openbaar Ministerie (OM) in Nederland heeft een gevangenisstraf van 2 jaar geëist tegen een 59-jarige groothandelaar van groente en fruit uit Den Haag. Hij zou meer dan 1 miljoen euro hebben wit gewassen.

De verdenkingen tegen de man begonnen toen de Belastingdienst begon te twijfelen over de juistheid van zijn ingediende inkomsten- en omzetbelasting over de jaren 2015, 2016 en 2017. Het viel de Belastingdienst op dat de brutowinstmarges van verdachte laag waren én dat ondanks de bescheiden winsten verdachte een grote vastgoedportefeuille had opgebouwd.

Ook zijn er volgens het OM valse leenoverkomsten opgemaakt waarmee de financiering van de aankoop van een aantal panden zou worden verklaard. Hiervoor heeft hij zelfs het stempel van een gevestigde notaris misbruikt, zegt het OM.

Met betrekking tot dat laatste heeft de Nederlandse Douane op 12 april 2019, tussen een lading groenten en fruit bestemd voor het bedrijf van verdachte ,een document aangetroffen. Dit document betrof een ongetekend exemplaar van een leningsovereenkomst tussen verdachte en zijn in Suriname wonende schoonouders. Het document was voorzien van een stempel van een notaris gevestigd te Paramaribo.

Het OM verdenkt de man van het witwassen van een contant geldbedrag van 167.000 euro in 2020 en van witwassen van een totaal bedrag van 972.000 euro vanaf 2007 tot heden en eist een gevangenisstraf van 2 jaar. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak.