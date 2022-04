Rijbewijs automobilist (56) in beslag genomen na aanrijding met bromfietser

Het rijbewijs van de 56-jarige autobestuurder, die woensdagochtend betrokken was bij een aanrijding op de kruising van de Fred Derby- en de Nieuwe Domineestraat, is hangende het onderzoek in bewaring genomen. Dat meldt het Korps Politie Suriname vandaag. De bromfietser is later op de dag in het ziekenhuis overleden.

Onderzoek wees uit dat de bromfietser over de Fred Derbystraat reed. Hij kwam vanuit de richting van de Dr. Sophie Redmondstraat en ging richting de Drambrandersgracht. De autobestuurder die over de Nieuwe Domineestraat reed, gaande richting de Hofstraat verzuimde op eerder vermelde kruising voorrang te verlenen aan de bromfietser met als gevolg de aanrijding.

De politie van het Bureau Nieuwe Haven kreeg op 6 april omstreeks 06.45 uur de melding van een aanrijding tussen een bromfietser en een personenauto op de kruising van de Fred Derby- en de Nieuwe Domineestraat en deed de locatie aan voor onderzoek. Daar aangekomen werd de 28-jarige bromfietsbestuurder Lionel Vrede die niet aanspreekbaar was met zwaar letsel op het wegdek aangetroffen.

Per ontboden ambulance werd het verkeersslachtoffer afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Hij werd ter verpleging in de ziekeninrichting opgenomen en kwam in de middag te overlijden.

De automobilist, die niet onder invloed van alcohol verkeerde zal worden voorgeleid bij de Hulp Officier van Justitie. Het ontzielde lichaam van Lionel is in opdracht van het Surinaamse Openbaar Ministerie voor obductie in beslag genomen. Het onderzoek van deze aanrijding is overgedragen aan de Verkeersunit van Regio Paramaribo meldt de politie.