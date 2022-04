Passagier moet openstaande verkeersboete op Zanderij betalen voor hij mag vliegen

Een man met een openstaande verkeersboete, die maandag op Zanderij op het punt stond te vertrekken naar het buitenland, is op de internationale luchthaven van Suriname door politieambtenaren staande gehouden. Hij moest de boete ter plaatse voldoen, voor hij het land kon verlaten.

De man in kwestie had eerder deelgenomen aan het verkeer zonder in het bezit te zijn van een geldig Surinaams rijbewijs. Hierdoor werd de automobilist geverbaliseerd en had geweigerd de opgelegde verkeersboete te voldoen. De wetsdienaren maakten ter zake een proces-verbaal op en verstuurde dit naar het Openbaar Ministerie.

Op de dag van de zitting verscheen deze man niet om zich te verweren over de overtreding die hij had begaan en werd bij verstek gevonnist met een voldoening van SRD 750 ;subsidiair 6 weken (42 dagen) hechtenis meldt de Surinaamse politie.

Wetsdienaren van de afdeling Automatische Nummerplaten en Registratie Systeem (ANRS) die belast zijn met het executeren van snelrecht vonnissen, hadden deze man die op vertrek stond naar het buitenland reeds in het vizier op de luchthaven. Ze hebben hem in de vertrekhal staande gehouden.

Nadat hij van zijn verstek vonnis in kennis werd gesteld en ter zake inzage kreeg, besloot hij de boete terstond te voldoen.