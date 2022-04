Opgenomen slachtoffers zware aanrijding Highway ontslagen uit ziekenhuis

Politie-inspecteur Wendel P. (48), zijn kleinzoon Derrel P. (4) en schoondochter Juli-Ann S. (21), die afgelopen weekend betrokken waren bij een zware aanrijding aan de Martin Luther Kingweg, verkeren buiten levensgevaar. Alle drie slachtoffers zijn reeds uit het ziekenhuis ontslagen.

Dit bevestigt de politie in Suriname tegenover Waterkant.Net. De 4-jarige kleuter was volgens de politie in kritieke toestand, maar maakt het nu goed en is samen met de andere leden van de familie naar huis.

De inspecteur was bestuurder van de terreinwagen met boottrailer. Uit het onderzoek en vastgelegde camerabeelden blijkt dat hij om 10.31u op de weghelft van de truck terecht kwam waarna er een flinke botsing ontstond. Op de beelden is ook te zien dat een vrouw na de klap uit het voertuig ‘vloog’.

Beide bestuurders zijn in het bezit van een geldig rijbewijs en geen van hen verkeerden ten tijde van de aanrijding onder invloed van alcohol. De politie van Verkeersunit regio Paramaribo is belast met het onderzoek.