Man probeert drugs via luchtruimte cellenhuis binnen te smokkelen 

De 34-jarige Ismael M., is woensdagavond op heterdaad betrapt door de politie van Uitvlugt, nadat hij een zak met drugs het cellenhuis probeerde binnen te smokkelen door deze deze via de luchtruimte te gooien.

De zak belandde echter op het dak van het politiebureau. De politie wist de verdachte meteen aan te houden. De zak met drugs werd op het dak aangetroffen. Het betreft in deze een hoeveelheid marihuana en een klein hoeveelheid hasj.

M. is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld wegens overtreding van de Wet op Verdovende Middelen. De drugs zijn door de politie in beslag genomen