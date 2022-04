Brandweer rukt uit voor brand in verlaten pand

Het Korps Brandweer Suriname is vanmorgen snel uitgerukt na een melding van brand in een pand te Paramaribo. Het bleek te gaan om een beginnende brand in een verlaten loods met autowrakken aan de Vulcanusstraat.

Dit bevestigt brandweer voorlichter Harvey Laing aan de redactie van Waterkant.Net. De Surinaamse brandweer had het vuur snel onder controle en kon binnen de kortste keren het sein ‘brand meester’ afgeven.

Een dakloze die in het pand overnacht vertelde aan een verslaggever ter plaatse, dat iemand die daar ook ‘woont’ plastic in brand had gestoken. Hierdoor ontstond er een grote brand die oversloeg naar enkele autowrakken.

De brandweer was zwaar uitgerukt maar kon na een korte blusactie weer terugkeren. De politie van bureau Nieuwe Haven was ter plaatse.