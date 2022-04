3 jaar cel in België voor 61-jarige Jamaicaan die bolletjes in Suriname slikte

In België heeft de 61-jarige Andimore M. drie jaar celstraf gekregen voor het invoeren van cocaïne. De zestiger van Jamaicaanse afkomst had bolletjes in Suriname geslikt, maar die kwamen er niet uit toen hij in België was gearriveerd. Hij belandde zelfs op de intensive care hierdoor.

De smokkelaar, die al eerder veroordeeld was voor de invoer van 10,8 kilo cocaïne, verklaarde dat hij eind vorig jaar op vakantie in Suriname was, toen hij vernam dat zijn oom en tante waren overleden. Om de begrafeniskosten te betalen, besloot hij om voor 2.400 euro cocaïne aan te kopen in Suriname en deze in bolletjes naar België te smokkelen en daar met winst te verkopen.

Hij slikte 26 bolletjes cocaïne en vloog terug naar Europa, waarbij hij feilloos thuis in België aankwam. Daar kwamen niet alle bolletjes echter langs de natuurlijke weg uit zijn darmen; ook niet na gebruik van laxeermiddel. Slechts 2 bolletjes kwamen eruit en hij begon zich ziek te voelen.

De smokkelaar besloot bij het ziekenhuis aan te kloppen voor hulp. Uiteindelijk zijn in het ziekenhuis 24 bolletjes met in totaal 288 gram cocaïne (straatwaarde 14.000 euro) uit zijn lichaam gekomen. Hij heeft hiervoor een week op de intensive care afdeling gelegen.

De rechtbank in Turnhout heeft hem deze week veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar en een boete van 8.000 euro. In het vonnis hield de rechter rekening met de eerdere veroordeling meldt Het Nieuwsblad.