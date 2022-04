SLM maakt voorzorgslanding; passagier aan boord overleden

Een vlucht van de Surinaamse Luchtvaartmaatschappij SLM, heeft afgelopen zondagavond een voorzorgslanding moeten maken op Portugal. Volgens de STVS omdat een passagier het leven heeft gelaten aan boord van het vliegtuig dat naar Nederland vloog.

SLM woordvoerder Andy Vliese heeft het voorval bevestigd aan de STVS: “PY994 heeft op zondag 3 april vanwege een medical emergency inderdaad een voorzorgslanding moeten maken”.

Hij zei verder tegen het journaal dat de luchtvaartmaatschappij geen uitspraken over individuen mag doen, ook uit respect voor de familie. Het nieuwsitem van de STVS staat hieronder.

Een vrouw die aan boord van de vlucht was, deed haar relaas op Facebook. Ze vertelde dat een vrouw aan boord vanaf het instappen niet lekker was. Haar verhaal is onderaan deze pagina te zien.