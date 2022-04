Openbare toiletten binnenstad moeten wildplassen tegengaan

Niet ver van de bekende Plattebrug, nabij de PG eindhalte langs de Waterkant in Suriname, worden momenteel deze openbare toiletten gebouwd.

Het is onderdeel van een project waarbij op vijf locaties in de binnenstad van Paramaribo toiletten worden gebouwd. Dit om het tekort aan openbare toiletten in de binnenstad op te lossen en zo het wildplassen tegen te gaan.

Volgens districtscommissaris Ricardo Bhola van Paramaribo Noord-Oost gaat het om een samenwerking tussen een particuliere ondernemer en het commissariaat. De dc noemt het een win-win situatie voor de binnenstad, waarbij er samen wordt gewerkt aan het aantrekkelijker en veiliger maken van de binnenstad.

Zo is inmiddels ordening gebracht rond de openbare markten en verkopers rond de Jodenbreestraat, alsook aan de veiligheid in en rondom de binnenstad. Daarnaast staat het aanpakken van de verlichting, herstellen van trottoirs en het aanpakken van het afwateringsprobleem hoog op de agenda.

Tot slot benadrukte de dc dat in deze OW en de lokale ondernemers belangrijke partners blijven, zodat het continuproces van verbetering in de binnenstad blijft voortbestaan.