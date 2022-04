Lloyd Tolud aangesteld als gewestelijke politiecommandant Para

Hoofdinspecteur van politie Lloyd Tolud is sinds vrijdag 1 april jongstleden officieel aangesteld als de gewestelijk politiecommandant (GPC) van Para.

Hij was per 20 juni 2019 door de gewezen korpschef Roberto Prade ontheven uit de functie van regiocommandant Paramaribo. De reden van zijn ontheffing is tot nu niet bekend. Deze politiefunctionaris was langer dan twee jaren thuis geparkeerd door Prade.

Inspecteur van politie Tjandersein Gopal tevens ressortcommandat van Paranam was sinds medio februari 2022 belast met de waarneming van de GPC functie.