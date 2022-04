Geslaagde launch 3X3 rolstoelbasketbal

De mensen met een beperking in Suriname hebben nog een extra tak van sport om te beoefenen. Zondag vond in het Centro Andres Bello de launch plaats van de 3X3 rolstoelbasketbal door de Ilonka Elmont Foundation en haar Nederlandse partners Fonds Kind en Handicap Basketball Experience Nederland. Hiermee is een lang gekoesterde droom van de SBA en het Nationaal Paralympisch Comité (NPC) in vervulling gegaan. Met de introductie en de overhandiging van materiaal heeft de stichting de aanzet gegeven aan de Surinaamse Basketbal Associatie (SBA) om deze tak van sport te ontwikkelen in Suriname.

Ilonka Elmont is blij dat haar organisatie weer een belangrijk project heeft kunnen neerzetten voor de mensen met een beperking in Suriname. De ambassadrice benadrukt dat deze doelgroep vaak een stiefmoederlijke behandeling krijgt, maar dat zij evenveel rechten hebben als alle burgers van het land. Ook zij hebben het recht op bewegen en ontspanning, dus moeten deze mogelijkheden ook voor hen worden gecreëerd. Maar het meest belangrijke in deze is dat zij blij is dat er mensen en organisaties achter dit project staan. Bij de foundation zijn ze dan ook erg ingenomen dat zij door gezamenlijke inspanning van de foundation en haar overzeese partners middelen hebben kunnen vergaren die nodig zijn bij de uitoefening van deze sport.

De voorzitter van Fonds Kind en handicap Nico Teunissen vertelde dat de Ilonka Elmont Foundation al in 2019 zijn organisatie had aangeklopt, maar dat door de Corona pandemie waaronder de hele wereld gebukt ging, konden er geen activiteiten worden ontplooid. Het bestuurslid was daar ingenomen dat hij namens zijn organisatie twaalf superluxe sportrolstoelen en vijftien basketballen mocht doneren aan de SBA. Nico Teunissen geeft aan dat het om rolstoelen gaat die speciaal voor sport zijn ontwikkeld. Hij hoopt dat er goed gebruik van zal worden gemaakt en dat de vruchten van dit project niet zullen uitblijven.

Met de launch van het project is nu de taak weggelegd voor de SBA en het NPC om mensen voor de sport te interesseren en deze verder te ontwikkelen. Er is voor de launch een Ready&Able 3X3 rolstoelbasketbal en 3X3 basketbal Train-de-Trainer cursus afgedraaid door de Ilonka Elmont Foundation, Fonds Kind & Handicap en Basketball Experience Nederland. Dit bestond uit theorie en praktijk. Hiermee heeft de foundation samen met haar Nederlandse partners getracht 25 lokale personen de regels van het spel en manier van aanpak bijgeleerd. Hiermee weten zij precies hoe zij deze sporters moeten benaderen, hoe zij met hen moeten omgaan en hoe zij hen beter kunnen maken. Aan het eind mochten alle cursisten een certificaat in ontvangst nemen. Voor de organisatie was het bij dit project erg belangrijk om de fysiotherapeuten van Stichting Mi Kan Du bij te betrekken. “Het herkennen van fysieke- en motorische beperkingen is erg belangrijk”, maakt zij Elmont duidelijk.

SBA-voorzitter Conrad Issa praat van een heel mooie samenwerking met de andere partijen. Hij zegt dat het project al een tijd op hun agenda staat omdat zij hebben gemerkt dat er in Suriname een grote behoefte is aan rolstoelbasketbal. Net als Edward Gessel zegt hij dat het een goede samenloop van omstandigheden dat dit alles nu een feit is. “De stichting Kind en Handicap een project wilde uitvoeren. Ilonka Elmont heeft mij toen gevraagd wat zij voor ons kon doen en wij hebben toen aangegeven dat onze belangstelling uitgaat naar rolstoelbasketbal”, vertelt Issa. De foundation maakte er toen werk van en in november bracht een vertegenwoordiging de fonds Kind en Handicap een bezoek aan Suriname. Hij hoopt van ganser harte dat het bedrijfsleven een bijdrage zal leveren zodat dit mooi project een succes zal worden.