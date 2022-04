Eerste Jetair vlucht van Curaçao naar Suriname

Dit toestel van de vliegmaatschappij Jetair Caribbean is op dinsdag 5 april 2022 aan het begin van de avond geland op de luchthaven van Suriname. Het gaat om de inaugurele vlucht van Curaçao rechtstreeks naar Suriname.

Jetair Caribbean is een Antilliaanse luchtvaartmaatschappij. Het hoofdkantoor is gevestigd op Curaçao. De maatschappij biedt voorlopig 1 keer per week een vlucht naar Suriname aan met haar Fokker 70. Een retourtje rechtstreeks tussen Suriname en Curaçao kost 385 US dollar.

Bij vertrek vanaf Curaçao kreeg de kist een zogeheten watersaluut, zoals te zien is in het filmpje onderaan dit bericht. Ook bij aankomst op Zanderij was er een soortgelijk saluut: