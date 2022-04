Automobilist komt van inrit en ziet bromfietser over het hoofd

Een bromfietser is vanmorgen gewond geraakt nadat een automobilist uit een inrit kwam en daarbij de bromfietser over het hoofd zag. Het ongeval gebeurde aan de Indira Gandhiweg in Suriname.

De bromfietser reed op het rijwielpad langs bovengenoemde weg toen een auto, ter hoogte van pandnummer 397, uit een inrit van een slijterij kwam. Vermoedelijk zag de bestuurder de bromfietser niet aankomen, waarna deze tegen de auto knalde op het rijwilepad.

De man raakte dusdanig gewond dat een ambulance ingeschakeld werd om hem naar Spoedeisende Hulp te vervoeren.