1-jarige die Gramaxone van moeder kreeg, ontslagen uit ziekenhuis 

Het 1-jarig kind Ariana, dat op donderdag 24 maart Gramaxone toegediend kreeg van haar moeder A.A. (26), is afgelopen week ontslagen uit het ziekenhuis. Dit bevestigt de grootmoeder K.A. tegenover Waterkant.Net.

De oma zegt dat haar dochter nog in het ziekenhuis ligt. Op die bewuste dag belde haar dochter haar op en gaf door dat zij uit huis is gezet door haar partner. De bezorgde moeder ontving haar dochter en kleindochter met open armen.

Later vertrok A.A. met Ariana van huis. De grootmoeder kreeg in de avond het droevig bericht dat haar dochter een verdelgingsmiddel had ingenomen en ook aan haar kind van een jaar en drie maanden oud had toegediend.

Na het innemen reed A.A. naar een vriendin, die alarm sloeg. Moeder en dochter werden opgenomen in het ziekenhuis. Ariana werd na een week ontslagen uit het ziekenhuis, maar haar moeder ligt nog steeds in de ziekeninrichting.

De grootmoeder zegt dat zij altijd voor haar kleindochter zal zorgen en dat zij dit met alle plezier doet. “Geen enkele ouder is gelukkig wanneer hun kinderen in problemen zitten of ongelukkig zijn. Alle ouders willen het beste voor hun kind”, aldus de oma.