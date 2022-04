Zes criminelen overvallen taxichauffeur en passagiers te Langatabiki

Zes criminelen, van wie vijf gewapend met vuurwapens, hebben maandag op klaarlichte dag een taxichauffeur en een passagier overvallen en beroofd van hun persoonlijke spullen. Dit gebeurde omstreeks 16.00u te Langatabiki in Suriname.

D.T., een andere taxichauffeur die onderweg was van Langatabiki naar Moengo, werd door twee personen gestopt. Zij gaven aan dat zij kort te voren waren overvallen en beroofd door zes rovers. De daders maakten geld en goud van het duo buit en lieten hen gekneveld achter in het bosschage.

Volgens de slachtoffers reden zij vanuit Langatabiki richting Moengo, toen het zestal vanuit het bos op hen afstormde en hen onder schot hielden. Onder bedreiging moest de taxichauffeur zijn Noah busje in een paadje rijden, waar zij beroofd werden van hun persoonlijke spullen.

Ze werden daarna gekneveld achtergelaten. De rovers verlieten hierna de plaats te voet. Na enige tijd konden de slachtoffers zich bevrijden en begaven zich naar de openbare weg om hulp te zoeken.

Zij maanden de taxichauffeur D.T., aan, die ook dezelfde richting opging, om niet verder te gaan, want de rovers waren nog op de loer. De politie van regio Oost werd ingeschakeld die belast is met het onderzoek. Het is vooralsnog niet bekend wat de buit betreft. Recherche regio Oost is belast met het onderzoek. Van de daders ontbreekt nog elk spoor.