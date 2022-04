Aan de Parastraat in Suriname is vanmorgen vroeg deze woning afgebrand. De brandmelding kwam om 05.15u bij de Surinaamse brandweer binnen.

De brandweer rukte direct uit om het vuur te bestrijden. Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. Op het moment van schrijven is de brandweer nog bezig met bluswerkzaamheden.

Ook wordt er alles aan gedaan om te voorkomen dat belendende panden schade oplopen.