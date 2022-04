Uitbreiding legale online casino’s in 2022

Nadat in oktober 2021 de eerste 10 online casino’s een vergunning kregen van de Kansspelautoriteit, lijkt dit jaar het aantal legale online casino’s in Nederland toe te nemen. Aangezien de kansspelmarkt pas net gereguleerd is, laat de KSA weten dat er nog meer online goksites bijkomen en er in de zomer van 2022 een realistisch beeld geschept kan worden van de grote van de Nederlandse kansspelmarkt.

Ruim 20 legale goksites binnen een paar maanden

Als de voorspellingen van de KSA uitkomen zou dat beteken dat er in het derde kwartaal van 2022 een verdubbeling heeft plaatsgevonden van het aantal legale goksites. Op 1 oktober 2021 waren en nog 10 goksites met een vergunning. Een maand later kwam daar nog een online casino bij: Jack’s. Daarmee staat de teller op het moment van schrijven op 11 legale goksites.

Voorzitter René Jansen geeft aan dat 2022 begonnen is met veel aanvragen om kansspelen op afstand aan te mogen bieden. Veel van de aanvragen komen van goksites die in het verleden in Nederland actief waren. Dit deze ze echter zonder vergunning en daarom werden er boetes en afkoelingsperiodes uitgedeeld aan de overtreders. Bedrijven zoals Pokerstars, Unibet en Bwin konden daarom nog geen vergunning aanvragen. De meeste van die afkoelingsperiodes zijn echter voorbij en daarom zullen er dus ook een aantal ‘oude bekenden’ zich in het rijtje van legale goksites komen.

Veel verschillende goksites actief in Nederland

Niet elke goksite is een online casino. Zo zijn er ook bedrijven die online sportweddenschappen aanbieden of alleen pokerspellen organiseren. Ook is er momenteel een website die zich bezig houdt met het organiseren van online bingo spellen voor geld.

Het merendeel van de aanbieders biedt echter verschillende gokspellen tegelijkertijd aan. Bij bedrijven zoals Holland Casino, Toto en Bet365 kun je bijvoorbeeld zowel casino spellen spelen als sportweddenschappen plaatsen. Van alle goksites worden online gokkasten oftewel slots het meest aangeboden. Bij de meeste online casino’s vind je er honderden tegelijk. Bingo en poker komen een stuk minder voor. Daar zou echter, met het uitbreiden van de markt nog verandering in kunnen komen.

Onduidelijkheid over tegengaan gokverslaving

De uitbreiding van de online kansspelmarkt in Nederland was te verwachten, maar roept ook vraagtekens op. De voornaamste reden om te online gokmarkt te reguleren was met name op gokverslaving zoveel mogelijk te kunnen controleren. Daarnaast liep de overheid veel kansspelbelasting mis aangezien het geen inzicht had in winsten bij een online casinos site.

Die kansspelbelasting wordt vanaf 1 oktober 2021 geïnd bij de goksites en niet bij de speler zelf. Dat zou ervoor moeten zorgen dat Nederlandse spelers een Nederlandse goksite prefereren boven een buitenlandse. Zo kan de Belastingdienst de kansspelbelasting direct innen bij de aanbieder. Daarmee wordt de Staatskas dan wel gevuld maar de grote vraag blijft echter hoe meer online casino’s gokverslaving kunnen bestrijden.

Het antwoord op die vraag lijkt er niet te komen. Er is CRUKS, het Centraal Register Uitsluiting KansSpelen dat geregistreerde, verslaafde spelers ervan weerhoudt om zich aan te melden bij een legale goksite. Elke Nederlandse goksite is daarbij aangesloten. Toch lijkt het erop dat met meer legale goksites en meer reclames mensen juist gestimuleerd worden om te gokken. Hoe dan ook de kogel is door de kerk, voorlopig lijken er meer goksites bij te koken, daarna komt er wellicht een plan om de gokverslaving daadwerkelijk tegen te gaan.