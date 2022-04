Opnieuw gewapende overval in de omgeving van Langatabiki

Ook vandaag hebben criminelen toegeslagen en weggebruikers in de omgeving van Langatabiki overvallen. Een winkeliersechtpaar is daarbij slachtoffer geworden van een gewapende roofoverval.

Het echtpaar vertrok van Langatabiki en was onderweg naar Paramaribo toen de rovers gewapend met vuurwapens op hen afkwamen. Ze werden onder schot gehouden en onder bedreiging van de wapens via een paadje het bos in gedirigeerd. Daar werd het echtpaar beroofd van SRD 15.000, meer dan USD 500 en persoonlijke spullen. Dit echtpaar werd gekneveld achtergelaten.

Maandagmiddag pleegden de rovers ook een overval, waarbij ze een taxichauffeur en een passagier op dezelfde wijze hebben beroofd en gekneveld hebben achtergelaten. De buit betrof toen 100 gram ruw goud, SRD 10.000, twee camera toestellen en andere persoonlijke spullen. De rovers maakten ook nog de contactsleutel van de auto buit, zodat de slachtoffers niet verder konden rijden.

Het onderzoek duurt voort.