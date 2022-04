OPINIE: ‘Invasie van fakenieuws en haatdragende filmpjes’

[INGEZONDEN] – Het is een ware invasie van fake nieuws en haatdragende en racistische filmpjes op social media. We worden er dagelijks mee geconfronteerd. En wat doen wij? Zonder te verifiëren nemen we ze klakkeloos over en verspreiden het verder. De waarheid doet er niet meer toe in onze samenleving. In politiek Suriname zijn deze nep-berichten en filmpjes vooral gericht tegen onze president en de VHP.

Openlijk keihard liegen, verdraaien van feiten, bedreigen, beledigen en bespotten van mensen, schijnt het nieuwe normaal te zijn geworden. Gaan we onze kinderen zo opvoeden? Is dit nu de moderne vrije meningsuiting? Het lijkt erop dat veel mensen nu lak hebben aan normen en waarden. Laten we alstublieft normen en waarden niet vergeten, voordat het te laat is. Laten we normen en waarden hoog houden in plaats van ze verder uit te hollen.

Er zijn individuen en politieke partijen die zich bedienen van fake nieuws en gemanipuleerde filmpjes. Ze stinken naar rotte vis. Ik durf het te zeggen dat oppositionele politieke leiders, met name die van de NDP en PALU, de schaamte voorbij zijn. Hun doel is duidelijk: het volk misleiden en de regering, met name de VHP, in kwaaddaglicht te stellen. Deze gasten focussen zich op de US dollars uit Oil & Gas.

Politiek gemotiveerde en misleidende propaganda verkopen ze als nieuws, ze hebben geen ander nieuws. Brainwash is onderdeel van hun propaganda. Heel frappant, juist deze politieke partijen die eens aan de macht waren en het land naar de verdoemenis hebben geholpen, voeren nu het hoogste woord. Ze zijn vergeten, het volk heeft ze in 2020 massaal afgewezen. Nul zetels voor de PALU.

Dan de grove leugen van ex-president Bouterse: “Ik was wel in staat de salarissen van juli 2020 te betalen aan de overheidsmedewerkers”. Ex- pres Bouterse, je lee pe grasi ne gro. Na bijna 2 jaar kruipt hij uit zijn hol en verkoopt zijn zielige onthulling als nieuws. Zijn onthulling is duidelijk fake. Ik vraag me in gemoede af waarom Bouterse niet eerder met zijn zielige ‘onthulling’ naar buiten is gekomen.

Volgens mij was hij bijna 2 jaar bezig, zijn ’tralala ideeën’ uit te werken op zijn schaakbord. Velen vroegen zich af waarom president Santokhi, niet gereageerd heeft op die onzinnige uitspraak van Bouterse. Maar waarom zou de president moeten reageren op die grote onzin? Ik geef de president groot gelijk om niet te reageren. Trouwens, de zielige onthulling van Bouterse is geen reactie waard.

De VHP heeft onlangs een verkoopactie gehouden van levensmiddelen om de samenleving te helpen. Door de oorlog tussen Rusland en Oekraïne zijn bepaalde goederen duurder geworden. Hoewel ik geen voorstander ben van het uitdelen of verkopen van voedselpakketten, heeft de VHP vanuit menselijk oogpunt verstandig gehandeld. Ik ben voorstander van zelfredzaamheid. We moeten de mensen de nodige tools aanreiken om zelfvoorzienend te zijn.

Dat bepaalde politieke partijen en individuen kritiek geleverd hebben, is op zich geen probleem. Maar het is wel misdadig en crimineel gedrag dat ze fake berichten en gemanipuleerde video’s rondsturen dat de levensmiddelen van slechte kwaliteit zouden zijn.

Idris Naipal