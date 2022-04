Halskettingrovers rijden tegen de richting in en veroorzaken aanrijding

Een ongewapende crimineel beroofde maandag op klaarlichte dag een vrouw van haar halsketting aan de Loorstraat in Suriname. Na de beroving stapte de rover in een gereedstaande auto en reed samen met de bestuurder via de Loorstraat , tegen de richting in de Willem Campagnestraat op.

Daar veroorzaakten zij een aanrijding en lieten hun voertuig achter. De verdachten renden daarna weg in de richting van de Kankantriestraat.

Volgens het slachtoffer, een 57-jarige vrouw, stond zij rond 15.30u in de inrit voor haar woning toen een man naar haar toe liep en een gesprek met haar aanknoopte. Plotseling griste hij de halsketting van haar weg en rende daarmee in de richting van een gereedstaande auto.

De daders reden daarna met een hoge snelheid weg. Onderweg waren ze aan het spookrijden en maakten hierdoor een aanrijding. De twee vervolgden hun vlucht te voet. De politie van Nieuwe Haven was ter plaatse voor onderzoek. Het voertuig waarmee de daders zich verplaatsten is door de politie in beslag genomen. De buit betreft een deel van een halsketting. De daders zijn nog onbekend.