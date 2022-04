Aangespoeld lijk nog niet geïdentificeerd: rechterbovenarm ‘Manuel’ getatoeëerd

Het ontzielde lichaam dat zaterdagmiddag omstreeks 16.30u is aangespoeld in de Suriname rivier ter hoogte van Leguana Park, is vooralsnog niet geïdentificeerd. Het betreft het lijk van een manspersoon van creoolse komaf, met op zijn rechterbovenarm de naam ‘Manuel’ getatoeëerd.

Het is vooralsnog niet bekend hoe het slachtoffer te water is geraakt en het leven heeft gelaten. Het levenloos lichaam dat bij de monding van de Surinamerivier tussen de Mangrovebomen vastzat, werd door voorbijgangers ontdekt.

Het ontzielde lichaam is daarna uit de rivier geborgen. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is het lijk ter obductie in beslag genomen.

De politie van Paranam heeft de zaak intussen overgedragen aan Kapitale Delicten voor verder onderzoek.