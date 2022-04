Jetty Mathurin op speciale muzikale moederdagshow in Utrecht

Op Moederdag komt Jetty Mathurin voor de vijfde keer met een speciale jubileumvoorstelling naar de stadsschouwburg in Utrecht. Het wordt een heerlijke muzikale show vol humor, maar ook met de nodige emotie die komt kijken bij het moederschap.

In ‘O.. ma!’ draait het niet alleen om de moeders maar ook om de oma’s, die vaak een grote rol spelen als (mede)opvoeder en oppas van de kleinkinderen. De in Suriname geboren Jetty is zo’n oma en deelt haar ervaringen op haar bekende hilarische manier.

Mathurin’s innemende persoonlijkheid, het komisch talent van Stacey Esajas en de ultieme partyband La Fiesta zorgen voor een uniek, niet te missen feest. Natuurlijk is er ook dit keer een uitgebreide randprogramma i.s.m. Tori Oso Utrecht en lekker eten.

Zondag 8 mei, 15.30u in de Stadsschouwburg Utrecht