Aangehouden bekende theaterman na 14 dagen in vrijheid gesteld

De bekende Surinaamse theaterman Humphrey van H. (60), is 14 dagen na zijn aanhouding in een drugszaak, afgelopen vrijdag in vrijheid gesteld. Hij was op vrijdag 18 maart wegens overtreding van de Wet op verdovende middelen gearresteerd.

Humphrey zegt in een interview dat hij geen drugsdealer is, drugs zijn juist zijn grote vijand. De toneelspeler tevens regisseur merkte op dat zijn aanhouding een les voor hem is geweest. Voortaan zal hij voorzichtiger handelen. Ook deed hij hierbij een beroep op de samenleving om voorzichtigheid te betrachten. “Jij loopt niet om problemen te zoeken, a probleem kong e mit yu, dus da ai“, aldus de toneelspeler.

In deze zaak was eerder die week de 34-jarige Marcella A. aangehouden. Zij moest zich woensdag 16 maart in opdracht van de theaterman naar een postbedrijf in Paramaribo begeven, om een pakket af te halen dat zij van een kennis kreeg. Daar aangekomen werd ze door de douane recherche aangehouden, omdat er drugs in de doos zat.

Bij onderzoek in het postpakket werd tussen de levensmiddelen 275 gram hasj aangetroffen en in beslag genomen. De vrouw verklaarde dat ze de afzender van het pakket niet lang terug heeft leren kennen. Hij stuurde vrijwillig een doos voor haar vanuit Nederland naar Suriname.

Frappant in deze is dat de vrouw de juiste naam, het adres en zijn contactnummer niet kent. Ze kwam hierdoor zeer ongeloofwaardig over bij de wetsdienaren. Omdat de dame de naam noemde van Humphrey, die als bemiddelaar zou hebben genoemd, werd hij opgeroepen door de Narcotica Brigade.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie werd Humphrey ook in verzekering gesteld.

Volgens het Korps Politie Suriname heeft de man aan de wetsdienaren verklaard, niet op de hoogte te zijn geweest van de 275 gram hasj die verborgen zat in het postpakket dat Marcella heeft ontvangen. Humphrey gaf wel toe dat hij de dame in kennis had gesteld dat zij een postpakket had gekregen. Hij haalde haar vervolgens met een taxi op om het betreffende postpakket af te halen.