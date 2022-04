1 voor 12 vraagt moslims om te doneren voor woning moeder met zes kinderen

Stichting 1 voor 12 doet in de heilige maand Ramadan een beroep op moslimbroeders en zusters in Suriname om te helpen bij het afmaken van de woning van de alleenstaande moeder van zes kinderen, Natasha Bruinings en de verschillende broodprojecten waaronder het dagelijks voorzien van brood aan kindertehuizen. Veel moslims doneren namelijk hun zakat tijdens de ramadan.

Zakat is de derde pilaar van de Islam en vormt dus de basis van het geloof. Het is een verplichte daad waarbij vermogende moslims een deel van hun bezit uitgeven aan degenen die daarvoor in aanmerking komen. 1 voor 12 voorzitter Louis Vismale smeekt moslims om te doneren ten goede van de sociaal behoeftigen. “De almachtige zal u belonen”, zegt hij.

Het streven van de stichting is om de woning van de maand af te ronden. De moeder van zes leeft in zeer erbarmelijke situatie. “Ik vraag alstublieft om hulp. God gaat u zegenen. In de avond kan ik niet slapen, overdag ook niet, alles is gebroken. Ik was bezig met een huis, maar alles is duur geworden, ik kan niet doorgaan, alles is duur geworden en ik heb niemand die naast me staat om me te helpen. Ik vraag u alstublieft om mij te helpen. Ik ben moeder van zes. Ik kan niet alle zes verzorgen en heb daarom twee aan mijn broer moeten geven. Ik ben niet de enige moeder die geen werk heeft of een kind afstaat, maar mijn situatie is helemaal niet goed”, aldus de emotionele woorden van de moeder van zes Bruinings.

De stichting is ook bezig met een broodproject te Powakka. Dagelijks worden er 200 belegde broden geleverd tegen de kostprijs van SRD 10. Vismale merkt op dat het steeds moeilijker wordt om de projecten in stand te houden. Hij smeekt daarom om de stichting te ondersteunen.