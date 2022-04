Valies verraden door eigen ondersteuners; slechts 18 leerkachten aanwezig op Bronsplein

Sherwin Valies die leerkrachten van alle niveaus had opgeroepen om zich zaterdag op het Bronsplein aan te melden om de problemen van de onderwijssector te bespreken, is onaangenaam verrast met de opkomst. Valies die een week terug samen met nog enkele tientallen leerkrachten een wilde actie wist te voeren op het IMEAO-2, kreeg zaterdag slechts ondersteuning van 18 collega’s.

Naar zeggen van de initiatiefnemer is hij super tevreden met de opkomst. Hij zegt dat de problemen zijn aangehoord en vervat zullen worden in een document. Deze zal opgestuurd worden naar het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Geen lesmateriaal, geen kledingtoelage en lage vervoerstoelage zijn enkele van aangekaarte problemen.

Reshma Mangre, voorzitter van de Bond van Leraren (BvL) en de Alliantie voor Leerkrachten in Suriname (ALS) om een reactie gevraagd zegt dat de door Valies aangehaalde problemen reeds jarenlang afspelen. Naar haar zeggen is de werkgever bekend met allemaal. “De verschillende onderwijsbonden en zeker de BvL en ALS timmeren hard aan de weg voor oplossing. Het is geen makkelijke strijd, maar zaken worden langzamerhand aangepakt. Problemen hoeven niet via de vakbond alleen, maar kunnen ook door de leiding van de school doorgeleid worden naar de werkgever. Het verzamelen op Bronsplein om problemen aan te horen en die dan door te geven aan het ministerie is naar mijn inziens het nahouden van een dubbele agenda door Valies”.

Mangre zegt verder dat afgelopen week Valies de aanval op haar heeft geopend als voorzitter van de BvL en ALS. Naar haar zeggen is zij op regelmatige basis in overleg met haar leden en het ministerie om de problemen op te lossen. “Een van de brandende issues was het uitbetalen van de overuren. Met veel inspanning en overleg met de werkgever hebben de leraren hun overuren eind maart ontvangen. Een klein deel van wie de lijsten laat zijn ingeleverd, ontvangen eind april. Daarnaast is er consensus bereikt met betrekking tot de secundaire voorzieningen waaronder klasse ligging, verhoging briltoelage en tandheelkundige behandeling”.

De voorzitter laat weten dat zij en haar bestuur altijd open staan voor dialoog. Zij meent dat de leraren die lid zijn van de organisatie de procedure en werkwijzen van de bond kennen. “Als voorzitter van de BvL en ALS zal ik mij ten alle tijde blijven inzetten voor de positieverbetering en werkomstandigheden van de leraren”.