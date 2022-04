Unicef biedt formele ondersteuning aan voor vernieuwing onderwijs Suriname

Het Surinaamse ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (minOWC) mag in het proces van de vernieuwing van het onderwijs rekenen op ondersteuning van het Kinderfonds van de Verenigde Naties (Unicef).

Dit kwam naar voren bij het bezoek van de Regional Director voor Latijns-Amerika en het Caribisch gebied, Jean Gough, aan minister Marie Levens. De Regional Director wilde van de minister weten wat de bijdrage van de internationale organisatie kan zijn.

Gough, die op vrijdag 1 april 2022 te gast was op het ministerie, is goed gestemd over de huidige ontwikkelingen van het proces. De vernieuwing is nodig, aangezien het oude systeem afgestemd was op slechts een derde van de bevolking. Ze is het eens met de bewindsvrouw dat Suriname niet alleen uit de kustvlakte bestaat.

Uit Gough’s ervaring is gebleken dat jongeren regionaal bijna geen heil meer zien in het afronden van een studie. De aansluiting op de lokale arbeidsmarkt is immers slecht. Minister Levens verzekerde haar dat er in Suriname wel degelijk rekening mee wordt gehouden. De bewindsvrouw wil gaan naar contextualized education (gecontextualiseerd onderwijs), waarbij er gewerkt wordt met de vaardigheden die de kinderen al hebben.

Gough wilde verder weten als er naschoolse programma’s voor achtergestelde kinderen in de pijplijn zitten. De minister is voornemens om dit te doen, alleen zijn er vooralsnog geen financiën beschikbaar. “We kunnen de leerlingen niet tot 5 uur houden zonder ze een lunch aan te bieden. Dat kost geld,” aldus minister Levens. Er is moet dan ook een budget komen voor het betalen van overuren aan de leerkrachten of het in dienst nemen van extra krachten.

Er is nu wel een schoolvoedingsprogramma gestart, waarbij de leerlingen van ontbijt (een broodje en een bacove) worden voorzien. De delegatie van Gough bestond ook uit Unicef-vertegenwoordiger voor Guyana en Suriname Nicolas Pron, de plaatsvervangend vertegenwoordiger Irfan Akhtar en Unicef Onderwijs focal point in Suriname, Faisel Tjon-A-Loi.