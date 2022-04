Twee vissende tieners korte tijd vermist te Perica

De bezorgde ouders van twee 15-jarige tienerjongens in Suriname, stapten zaterdag naar de politie en deden aangifte van vermissing van hun zonen. De jongens waren zaterdagmiddag visnetten gaan uitzetten te Perica ter hoogte van kilometer 55.

In de avond waren ze niet teruggekeerd dus besloten de ouders naar de Surinaamse politie te gaan voor aangifte. Die adviseerde de familie om eerst zelf op onderzoek uit te gaan.

De politie van Moengo zou dan vandaag samen met leden van het Nationaal Leger (NL) een zoekactie op touw zetten.

Tot in de vroege zondagmorgen was er nog geen teken van de tieners. Maar dat duurde niet lang want later in de ochtend waren de jongens dan toch terecht.

Ze verklaarden dat ze bij het vissen een net hadden uitgezet. Omdat ze zagen dat er veel te vangen was, besloten zij de nacht daar door te brengen ‘omwille van een goede vangst’.