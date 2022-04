Nederlandse overheid roept bevolking op om korter te douchen

Het Nederlandse kabinet heeft de bevolking afgelopen week in advertenties in de landelijke kranten opgeroepen om korter te douchen. Dit in het kader van het besparen van energie.

Door de oorlog in Oekraïne en sancties tegen Rusland zijn de energieprijzen sterk opgelopen. Vandaar dat de overheid een campagne in het leven heeft geroepen om energie te besparen.

Gevraagd wordt ook om de thermostaat van de verwarming thuis op maximaal 19 graden te zetten.

Zelf geeft de rijksoverheid het goede voorbeeld door de verwarming in circa 200 Rijkskantoren 2 graden lager te zetten; van 21 naar 19 graden.