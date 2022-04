Man lag twee dagen dood in woning

Een 48-jarige man lag bijkans twee dagen dood in een woning aan de Nieuwe Grondweg in Suriname. De moeder die haar zoon twee dagen niet zag, sloeg zaterdag alarm.

Zij is slecht ter been en kon de trap niet op om poolshoogte te nemen. Haar zoon woonde samen met haar in een hoogbouw woning.

Het lijk van de man Anand A. werd in de bovenwoning op zijn bed aangetroffen. Het lijk verkeerde in staat van ontbinding.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is het stoffelijk overschot afgestaan aan de nabestaanden, omdat er geen sprake is van enig misdrijf.