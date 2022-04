Op zaterdag 14 mei is de voorstelling ‘Kaseko Time – The Story’ te zien in De Doelen Rotterdam. Vanuit Ronalds woonkamer maakt het Jazz Orchestra of the Concertgebouw samen met Ronald Snijders en Howard Komproe een muzikale tijdreis. Ze duiken dieper in de Afro-Surinaamse muziek van kaseko en kawina.

Het huis van fluitist en componist Ronald Snijders is een schatkamer. Het ademt de geschiedenis van Suriname en zit vol muziek. In Kaseko Time: The Story wordt het huis van Ronald letterlijk tot leven gewekt met Virtual en Augmented Reality. Zijn gigantische collectie instrumenten, maar ook platenhoezen, beelden en schilderijen vertellen zélf het verhaal van de indrukwekkende en swingende Surinaamse (muziek)geschiedenis.

Aan Afro-Surinaamse muziek gaat een culturele wisselwerking vooraf, die begint bij de Trans-Atlantische slavernij. Tijdens de overtocht was geen ruimte voor bezit en toch maakte Afrikaanse muziek de oversteek. Later ontstond door de wisselwerking tussen Afrikaanse slaafgemaakten en Europeanen nieuwe muziekstijlen. Ook Amerikaanse jazz bleek een goede match en van grote invloed. Vanaf de jaren tachtig bloeit kaseko jazz volop in Nederland, onder andere in de handen van Ronald Snijders. Er is dus geen beter boegbeeld denkbaar om de tijdreis te begeleiden dan deze veelzijdig fluitist met het Jazz Orchestra of the Concertgebouw. Verwacht een theatervoorstelling met traditionele kaseko uit Suriname maar ook met instrumentale jazz, nieuwe muziek van Ronald, stand-up comedy en spoken word.

Extra muzikale energie wordt gebracht door de virtuoze violist Yannick Hiwat, trompettist Setish Bindraban, percussionisten Cherish Snijders en Giovanni Essed, drummer Walther Muringen en zangers Ed Rust en Al Goodah. Met verhaal en regie van Guus Pengel en beeldkunstenaars Keez Duyves en Ruud Lanfermeijer is deze theatervoorstelling net zo divers is als de Surinaamse muziekgeschiedenis zelf.

Over

Ronald Snijders is een belangrijke vaandeldrager van de kaseko jazz. Al meer dan 50 jaar brengt de fluitist een swingende fusion tussen Amerikaanse jazz, funk, soul en Surinaamse kaseko, kawina maar ook Braziliaanse jazz. Hij drukte zijn stempel op de Nederlands muziekcultuur en werkte samen met talloze iconische Nederlandse musici waaronder Willem Breuker, Boy Edgar, Theo Loevendie en het Metropole Orkest. In zijn muziekcarrière maakte hij meer dan 60 albums. Daarnaast is Ronald Snijders etnomusicoloog en kenner van de Surinaamse en Afro-Caribische muziek.

Het Jazz Orchestra of the Concertgebouw werkte voor het eerst samen met Ronald Snijders in de jaren negentig, met spetterende concerten in het oude Bimhuis. Het orkest bestaat uit de beste Nederlandse jazzmusici en is geworteld in de Nederlandse big band traditie. Regelmatig spelen ze samen met gastsolisten van wereldklasse, waaronder Toots Thielemans, Christian Scott, Dr. Lonnie Smith en Joshua Redman. De big band won maar liefst twee Edison Awards; voor Crossroads (2019) en Blues for the Date (2010). Onlangs bracht het Jazz Orchestra of the Concertgebouw het album The Jazz Influencers, vol composities van negen prominente jazzmusici die hun eigen kijk geven op bigband-jazz in de 21e eeuw.