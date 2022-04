Dronken 18-jarige hardrijder zonder rijbewijs eindigt met auto in trens

De bestuurder van deze zwart gelakte Toyota Passo belandde zondagmorgen met het voertuig in een trens aan de Saramaccaweg in Suriname.

Hij reed met een hoge snelheid over de weg met als gevolg dat hij de controle over het stuur verloor en in de goot tot stilstand kwam. Volgens waarneming van de politie blijkt dat de automobilist A.G. (18) onder invloed van alcohol verkeerde.

Ook blijkt dat de 18-jarige bestuurder niet in het bezit is van een rijbewijs.

De dronken autobestuurder kwam met de schrik vrij. De politie van Saramacca was ter plaatse voor onderzoek.