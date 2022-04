’29-jarige L. uit Rotterdam besmet vrouwen bewust met hiv’

In Rotterdam hebben drie vrouwen onlangs aangifte gedaan tegen de 29-jarige L.P. De Rotterdammer van Surinaamse afkomst zou zijn bedpartners bewust hebben besmet met het hiv-virus.

De vrouwen stapten met hun verhaal naar RTL en hebben aangegeven dat inmiddels zes vrouwen hiv hebben gekregen via L. Omdat hij volgens zijn ex-partners zelf zijn ziekte verzwijgt, waarschuwen ze de vrouwen die een relatie met hem hebben of hebben gehad. In korte tijd is L. recentelijk meerdere keren vader geworden.

De slachtoffers willen hem aanpakken en hebben een advocaat in de arm genomen. Maar volgens een woordvoerder van het Openbaar Ministerie is het ‘juridisch onmogelijk’ om L. te vervolgen. “Het is namelijk niet te bewijzen dat de vrouwen het hiv-virus specifiek via deze man hebben opgelopen”, zegt het OM

De advocaat die de drie vrouwen bijstaat geeft toe dat het juridisch ingewikkeld ligt, maar er is volgens haar wel degelijk bewijs. De raadsvrouw wil nu via het gerechtshof proberen om vervolging af te dwingen.

“De vrouwen hopen hiermee andere vrouwen te bereiken die hetzelfde met L. hebben meegemaakt. Vrouwen die zonder het te weten met hiv rondlopen”, zegt de advocaat tegen RTL.