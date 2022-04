Waarnemend korpschef en lichtingsgenoten gehuldigd in verband met 35 dienstjaren 

In Suriname zijn jubilarissen, die zich 35 jaren hebben ingezet voor het werk en nog steeds hun krachten geven aan het Korps Politie Suriname (KPS), vrijdag 1 april gehuldigd. Deze groep werd in de bloemen gezet op de Politie Academie.

Opmerkelijk is dat de waarnemend korpschef, commissaris van politie Ruben Kensen, lichtingsgenoot is van de groep jubilarissen. Het gaat in deze om politiefunctionarissen van de lichting 1987, die 35 jaren een wezenlijke bijdrage hebben geleverd aan het realiseren van het uitgestippeld beleid bij het KPS.

Er zijn in totaal 78 jubilarissen, van wie 8 zijn heengegaan. Daarnaast waren er drie opleidingscommandanten, van wie twee zijn overleden.

De huldiging heeft plaatsgevonden onder supervisie van Kensen. De minister van Justitie en Politie Kenneth Amoksi, kon op deze dag niet aanwezig zijn, daar hij op een dienstreis naar Nederland is.