Status cyberveiligheid in Suriname veranderd naar yellow-alert

Het Computer Security Incident Response Team (CSIRT) van het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV) heeft de status van cyberveiligheid in Suriname afgelopen week veranderd naar yellow-alert. Dit betekent dat Suriname in de kwetsbare zone komt op het gebied van cyber-veiligheid. Thans wordt gewerkt om de veiligheid van de infrastructuur in Suriname van cyberspace te verscherpen en beschermen.

Recentelijk is de website van Suriname Herald ook slachtoffer geworden van Distributed Denial-of-Service oftewel DDoS-aanvallen. Hierdoor lijkt het alsof te veel mensen de website tegelijk willen bezoeken of iets vragen aan een server waardoor hij trager wordt of crasht. Zo’n DDoS-aanval is te vergelijken met te veel aan auto’s op de weg waardoor het verkeer heel traag vooruitgaat. De lezers van Suriname Herald konden de site niet bezoeken vanwege de verstopping in het dataverkeer vanuit een golf van buitenlandse IP-adressen.

CSIRT-DNV is reeds vorig week begonnen met een bewustwordingscampagne van cybercriminaliteit en cyberbeveiliging. De afdeling Cyberintelligence van het DNV had voorzien dat Suriname kwetsbaarder zou zijn voor aanvallen van cybercriminelen wereldwijd. Hackers proberen nu al testend systemen voor korte tijd neer te halen om te zien van welke landen de cyber-veiligheid het zwakst is. Dit met de bedoeling om dan grootschalig systemen lam te leggen.

Men is reeds begonnen met het updaten van specifieke Wifi-routers van het merk ASUS, die kwetsbaar zijn voor hackers. De voorzorgen beperken zich niet alleen op het updaten van routers. Het plaatsen van de Secure Socket Layer (SSL) bij het creëren van websites wordt sterk aangeraden ter bescherming tegen inzage van persoonlijke gegevens door derden.

Met de groeiende spanning in de wereld voorziet men een toename van cyberaanvallen. CSIRT-DNV biedt daarom de mogelijkheid om via hun website melding te maken van cybercriminaliteit.