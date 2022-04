Bestuurder Mark-X knalt tegen EBS-mast en eindigt in goot

De bestuurder van deze Mark X is in de nacht van vrijdag op zaterdag 2 april in de goot langs de weg geëindigd. Het eenzijdig verkeersongeval gebeurde rond 01.45u aan de Mohamed Rashied Pierkhanweg, nadat hij tegen een mast van de NV Energiebedrijven Suriname (EBS)knalde.

De automobilist reed met hoge snelheid over bovengenoemde weg, vanuit Sonny Point in de richting van de Magentakanaalweg. Door tot nog toe onbekende reden verloor hij daarbij de controle over het stuur.

De auto raakte van de weg, knalde eerst tegen de mast en belandde vervolgens in de goot. De bestuurder kwam met de schrik vrij. De politie van Santodorp was ter plaatse voor onderzoek.