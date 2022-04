Vrouwelijke arrestant voor de tweede keer gevlucht uit cellenhuis

In Suriname is een vrouwelijke arrestant donderdagavond gevlucht uit het cellenhuis Geyersvlijt. Het gaat om de 32-jarige in Nederland geboren Bernadin Angeline.

Ze was ingesloten vanwege overtreding van de Surinaamse wet op verdovende middelen, nadat ze op 25 november 2021 op de luchthaven te Zanderij was aangehouden met drugs in haar koffer.

Vorige week werd ze hiervoor veroordeeld in Paramaribo. Donderdag zou ze worden overgeheveld naar de Centrale Penitentiaire Inrichting. In de avond rond 19.00u werd in het cellenhuis echter ontdekt dat ze op de vlucht was geslagen.

De arrestant in kwestie is kort van postuur en heeft lang rasta haar. Ze zag eerder ook al kans om te ontvluchten uit het cellenhuis.

De politie werkt aan haar weder aanhouding.