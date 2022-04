Politie zoekt deze man in zaak verkoolde lijken in Ford Ranger

Het Korps Politie Suriname heeft vandaag een opsporingsbericht gepubliceerd van de 37-jarige Marvin Anthony Ralf Wilson. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat hij gezocht wordt in de zaak van de verkoolde lijken in de Ford Ranger pick-up.

Volgens de Surinaamse politie wordt de man, die geen vaste woon of verblijfplaats heeft, gezocht voor moord dan wel medeplichtigheid tot moord. De redactie verneemt verder dat de vrouw Y.W. die deze week ook door het cold case team was aangehouden in deze zaak, een zus van hem is.

De drie lijken werden op zondag 18 juli 2021 ontdekt aan de Noordpolderdam ter hoogte van Leiding 8. De politie maakte de identiteit van de drie mannen die werden aangetroffen in de uitgebrande auto snel daarna bekend. Het zou gaan om Rohitas Sital (39), Cedric Tertullien (27) en Shawn Stolk (24).

Twee lichamen werden in de bak van de pick-up aangetroffen en één op de achterste zitting. Waarschijnlijk zijn de drie eerst vermoord waarna de ontzielde lichamen in de auto in brand zijn gestoken.

Eenieder die informatie kan verstrekken over de verblijfplaats van deze verdachte wordt verzocht om contact te maken met de Afdeling Cold Case Unit op het telefoonnummer 402134, de Command Center op 115 of de dichtstbijzijnde politiepost.