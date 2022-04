Lagere benzineprijs in Nederland na historische accijnsverlaging

In Nederland is de prijs van benzine vanaf vandaag met gemiddeld 20 cent per liter verlaagd. Dit nadat het Nederlandse kabinet de accijns op brandstof verlaagde.

De prijs van benzine bestaat in Nederland voor ongeveer de helft uit accijnzen en btw. Per 1 april wordt de accijns voor loodvrije benzine verlaagd met 17 cent per liter. Omdat over accijns ook btw gerekend wordt, valt de brandstofprijs nog lager uit.

De verlaging van de accijns op brandstof is bedoeld om ‘de pijn’ van de opgelopen brandstofprijzen wat te verzachten.

Alles bij elkaar besparen benzinerijders dankzij de accijnsmaatregel gemiddeld 10 euro op een volle tank. Ook de prijs van diesel gaat omlaag met gemiddeld 11 cent per liter.

Tankstationhouders verwachten extra drukte bij de pomp vrijdag.