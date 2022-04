Campagne voor waardering van zorg- en ondersteunend personeel kindzorg

De Vereniging Kinderartsen Suriname (VKS) start met de ‘Yes We Care!’ campagne zodat organisaties en burgers hun waardering kunnen tonen aan het zorg- en ondersteunend personeel van de kinderafdelingen. Dit in afwachting op structurele maatregelen vanuit de overheid.

“De huidige financiële situatie van het zorg- en ondersteunend personeel drukt enorm zwaar op hen” zegt Laurindo Kloof, medisch hoofd kindergeneeskunde AZP. Personeel trekt weg naar landen waar er een betere salariëring is, met alle gevolgen van dien. Zonder voldoende geschikt personeel komt de kindzorg in Suriname in gevaar.

“De ‘Yes We Care!’ campagne is door VKS opgezet om de circa 350 verplegend zorg- en ondersteunend medewerkers van de kinderafdelingen, in Suriname een steun en waardering te geven” zegt Margary Muringen, voorzitter van de VKS. Met de financiële bijdragen die bedrijven en individuen doneren aan de ‘Yes We Care!’ campagne zullen bonnen beschikbaar gesteld worden aan het zorg- en ondersteunend personeel in de kindzorg waarmee zij levensmiddelen en brandstof voor hun auto of brommer kunnen aanschaffen

Via onderstaande korte video-uitleg wordt eenieder opgeroepen de ‘Yes We Care’ campagne te ondersteunen. Voor meer informatie ga naar: www.verengingvankinderartsensuriname.com of de Facebookpagina.

De campagne die van april tot en met juni loopt, geeft volgens Margary Muringen de regering ruim de tijd om met een structurele oplossing te komen en hiermee te voorkomen dat nog meer zorg- en ondersteunend personeel vertrekt.