Brutale dief berooft verkoopster van uitgestalde groenten en vis

Een 51-jarige Surinaamse vrouw is afgelopen nacht overvallen door een ongewapende dief, die ervandoor ging met al haar uitgestalde goederen. Dit gebeurde in de nacht van donderdag op vrijdag omstreeks 00.05u aan de Dr. Sophie Redmondstraat in Suriname.

De aangeefster parkeerde zoals altijd haar bestelbusje langs de weg en stalde haar goederen daar uit. Zij bood verpakte zoute vis, Chinese tayer en bananen te koop aan.

Op een gegeven moment liep een man gekleed in een zwart hemd langs. Hij pakte de uitgestalde goederen en liep daarmee weg. Het slachtoffer stapte uit het busje, nadat zij de verdachte tijdens de diefstal betrapte en riep de man ter verantwoording.

De crimineel keerde terug en nam dit keer haar mobiele telefoon en de overige goederen ook weg. De arme vrouw moest met lede ogen aanzien hoe de brutale dief al haar goederen wegnam en richting de Waaldijkstraat opging.

De politie van Nieuwe Haven heeft de aangifte opgenomen. De dader is nog onbekend.